Sciacalli nelle case inagibili dei terremotati

di Lucia Gentili

Le case inagibili, terremotate, di via Proietti a Tolentino sono finite di nuovo nel mirino degli sciacalli. "Più che altro si tratta di vandali – esordisce Annamaria Gentili –, considerando che noi residenti abbiamo già portato via quasi tutto dopo le scosse del 2016. Non hanno trovato nulla di valore da rubare. Ma hanno distrutto e messo a soqquadro quello che hanno potuto, dopo aver sfondato le porte con dei picconi. Non so ancora a quanto ammontano i danni, si tratta più che altro di oggetti dal valore affettivo e mobili danneggiati. Siamo veramente stanchi. Non riesco a descrivere il magone". La Gentili viveva nella palazzina popolare, dell’Erap, in via Proietti 12, fino alle scosse dell’ottobre 2016. In pratica in uno degli edifici da abbattere e ricostruire, la cui ricostruzione però è ancora ferma al palo. La problematica era stata sollevata di recente da alcuni residenti, e l’Erap la scorsa settimana ha promesso che entro gennaio convocherà gli inquilini per condividere con loro il percorso da portare avanti. Intanto però sono tornati gli sciacalli. Era successo già in passato (con bottini fatti di un quadro o un lampadario, trattandosi appunto di alloggi inagibili e quindi non abitati). "Da me è la prima volta che succede – prosegue Annamaria –, dovrebbero aver agito nella notte tra martedì e ieri. Non sono passati solo da me, ma in più appartamenti, come quello della signora Irene Lucentini e anche negli altri (tranne due che hanno la porta blindata). Su ogni piano ci sono le porte sfondate e i mobili rotti. Oltre a piatti e bicchieri. Ho messo in salvo un vestito ricamato da mia nonna, al quale sono troppo legata, e tutte le foto di famiglia, che questi soggetti hanno toccato, e non posso pensarci". Lei si è accorta che erano passati i malviventi dalla tapparelle. "Essendo abitazioni inagibili non possiamo entrare – spiega –, ma fuori passo sempre con l’auto per dare una controllata, abitando a Tolentino. L’ultima volta che sono potuta entrare, avevo lasciato su le tapparelle; e invece ieri le ho trovate abbassate. Mi sono insospettita, e ho chiamato subito vigili del fuoco (per entrare) e carabinieri, giunti sul posto per un sopralluogo. I vandali hanno spaccato tutto, lasciando pezzi sparsi sulle scale. Vedere scene come questa è una sofferenza continua. Mi auguro – conclude – che almeno l’incontro con l’Erap venga convocato quanto prima. E si proceda una volta per tutte con l’abbattimento e la ricostruzione".