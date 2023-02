Sciatrice cade in pista e si rompe il femore: interviene l’eliambulanza

Una bella giornata in pista è finita all’ospedale, per una sciatrice 27enne. Ieri pomeriggio la ragazza era a Bolognola, quando purtroppo ha fatto una brutta caduta che le impediva di tornare a valle da sola. Subito è stata assistita dal personale del soccorso piste, ma a causa del ghiaccio e del vento non era semplice portarla a valle. Così il personale del 118 si è attivato ed è arrivata l’eliambulanza. La 27enne è stata ricoverata a Fabriano, per accertamenti e cure del caso. A quanto sembra avrebbe riportato una frattura al femore, ma le sue condizioni non sono comunque preoccupanti (foto d’archivio).