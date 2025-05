Scientifico Galilei, rimpatriata e riconoscimenti ai diplomati di ieri

L’associazione degli ex alunni "Amici del liceo Galilei", con la collaborazione del liceo scientifico, organizza per sabato 14 giugno un pranzo nel corso del quale verranno consegnati speciali diplomi a quanti superarono l’esame di maturità scientifica 30 o 40 o 50 o 60 anni fa. Naturalmente potranno partecipare anche gli ex alunni che non sono interessati al particolare anniversario. L’invito è esteso anche ai docenti e agli ex docenti, e a tutto il personale che lavora o ha lavorato e collaborato con il liceo Galilei. Il pranzo, al costo pro capite di 45 euro, sarà organizzato al ristorante "Le Case". L’arrivo dei partecipanti è previsto per le 12.30. La raccomandazione degli organizzatori è di prenotarsi per tempo, entro il 7 giugno. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a prendere contatto con l’associazione "Amici del liceo Galilei" scrivendo quanto prima al seguente indirizzo di posta elettronica amici.liceogalileimc@gmail.com.