"Scienza e felicità" con la psicologa Laura Piccinini

La felicità: uno stato d’animo da perseguire sempre, per guardare con più ottimismo alle sfide della vita. È questo l’obiettivo al quale aspira anche l’Ordine degli Psicologi delle Marche, che offre a tutti i residenti sul territorio, con un’età pari o superiore a 18 anni, un vero e proprio ‘training’, intitolato "Scienza e Felicità", composto da sei lezioni online. Gli incontri saranno da remoto, gratuiti, e si svolgeranno ogni mercoledì dalle 20 alle 21.30, con inizio il 13 novembre e ultimo appuntamento il 18 dicembre. I vari percorsi sono stati pensati e saranno diretti da Laura Piccinini, psicologa a indirizzo clinico e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Si parte con il primo incontro, dal titolo "Cos’è la felicità?". Poi "Abbandonare la lotta alle emozioni negative" (20 novembre), "Gestire le emozioni negative" (27 novembre), "Identificare i nostri valori" (4 dicembre), "Allineare i nostri obiettivi" (11 dicembre), "Fattori oggettivi e felicità" (18 dicembre). Per iscriversi, basterà andare sul sito ufficiale della dottoressa, fare tap su "Scienza e Felicità per i residenti nelle Marche" e compilare il form che appare su "Iscriviti".