Scienze giuridiche al quinto posto in Italia

Le annuali classifiche Censis delle università italiane premiano anche il dipartimento di giurisprudenza di Macerata. Il corso di laurea triennale in Scienze giuridiche è quinto tra i migliori in Italia. Si tratta di un percorso che guarda alle nuove tendenze del mercato del lavoro, tanto da aver dedicato un curriculum alla figura del consulente giuridico per lo sport, con stage all’interno di società di calcio, basket e volley e collaborazioni con federazioni e leghe. Gli altri indirizzi riguardano consulente per i trasporti, consulente del lavoro e dell’impresa, operatore giudiziario e criminologico, professionista delle pubbliche amministrazioni . Si aggiunge poi il corso di laurea triennale completato dal biennio magistrale sulle discipline del servizio sociale. Quello di giurisprudenza è stato riconosciuto per la seconda volta dal ministero dell’università come "Dipartimento di eccellenza" e rientra tra i "magnifici 180" finanziati con risorse extra.