Scienze politiche. Il 70% dei laureati lavora a un anno dal titolo

Il dipartimento Unimc di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali al top in Italia. I suoi corsi di laurea magistrale sono tra i migliori, al terzo posto secondo la più recente classifica Censis. Il 70% degli studenti lavora ad un anno dalla laurea magistrale. "Chi ha conseguito la laurea nel dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali conosce già le dinamiche del mondo del lavoro e ha avuto l’opportunità di tessere contatti con imprese di rilievo", spiega il direttore Angelo Ventrone (nella foto). Il dipartimento presta particolare attenzione alle nuove tecnologie del digitale, all’Intelligenza artificiale e al suo uso etico. In tal senso sono stati avviati uno spin off e un corso di perfezionamento interuniversitario patrocinato da Microsoft Italia. Il primo è Gaia, una start up innovativa che si occupa di valutazione del rischio e dell’impatto etico e giuridico dei sistemi di intelligenza artificiale, offrendo attività di consulenza e formazione.

Il dipartimento offre anche la possibilità di tirocini con importanti aziende: Clementoni, Tod’s, ma anche Nintendo, Ferragamo e l’arena di Verona. Ci sono poi innumerevoli opportunità sia durante il percorso accademico che al suo termine: i doppi titoli internazionali, vari laboratori professionalizzanti in ambito pubblicitario o di produzione audiovisiva e, al termine della laurea magistrale, progetti di ricerca in cui perfezionare il proprio profilo accademico. La laurea magistrale in International relations è la prima interamente erogata in lingua inglese mai attivata dall’ateneo e in questi anni ha visto sedersi ai banchi studenti da tutti i continenti.