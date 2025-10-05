Scintille in consiglio dopo il voto alle regionali

"Sulle recenti elezioni regionali una cosa è certa: Porto Recanati è centrodestra. Michelini se ne facciano una ragione. Con il 57,94% del consenso, se si andasse al voto adesso, Palazzo Volpini sarebbe finalmente liberato". Questa provocazione scritta sui social da Angelica Sabbatini, consigliera del gruppo di minoranza Centrodestra Unito, ha generato un acceso botta e risposta tra lei e il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini. L’altro giorno la Sabbatini, con un post su Facebook, aveva fatto alcune considerazioni a seguito delle elezioni regionali, visto che lei era in lista con la Lega. "Sono molto orgogliosa di aver avuto oltre 340 preferenze – ha dichiarato la Sabbatini –. A nulla sono valsi i tentativi del sindaco di screditare tutta la coalizione. Michelini, a campagna elettorale aperta, ha ospitato impropriamente il candidato Ricci nel palazzo comunale con tanto di foto sulla pagina Facebook istituzionale, come a dire che la città tutta era con Ricci. Niente di più falso, diranno le urne. Ed è un fatto di assoluta gravità istituzionale che solo per un forte senso di responsabilità non abbiamo denunciato alle autorità competenti".

Ma non finiscono qui le recriminazioni della Sabbatini: "A nulla è servito il veleno dell’ultimo consiglio comunale, convocato pochi giorni prima delle elezioni e utilizzato per denigrarmi. Michelini, in assise, rivolgendosi all’affidamento dei lavori per la realizzazione della scogliera a Scossicci, ha sostenuto che fossi salita sul ‘carro del vincitore’". Tuttavia non è mancata la pronta replica del primo cittadino portorecanatese. "Quello che non ci saremmo mai aspettati è quanto l’ambizione di carriera e l’ossessione verso l’avversario possano obnubilare le menti e far emergere la vera indole di un politico – ha ribattuto Michelini –. Ed è stato così che dopo la Sabbatini accalorata in consiglio comunale a difesa delle classe più deboli, dei diversamente abili, abbiamo conosciuto la sua sosia leghista, la sostenitrice convinta di un partito che, tra le sue ‘punte di diamante’, vede quel Vannacci che vorrebbe classi separate per i disabili". Sempre il sindaco ha rincarato la dose: "Poi ecco la sua ‘missione impossibile’: attribuire alla Lega e al centrodestra tutti i meriti e alla giunta Michelini tutti i demeriti, coi problemi dei cittadini che rimangono. Partono le scogliere in meno di un anno dalla firma della convenzione? Merito della Lega che ha dato i soldi. Mentre il Kursaal totalmente inagibile, dopo che lei ci ha speso 750mila euro? È di nuovo tutta colpa di Michelini che non riesce a finirlo. Gentile Sabbatini – conclude -, amministrare bene e mantenere credibilità e coerenza in politica è dura e non è certo un gioco di bocce".