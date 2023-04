Scintille in Consiglio Miliozzi: "Più condivisione sulle scelte culturali" E la De Padova vota sì

di Chiara Gabrielli

Ancora tensioni in maggioranza. Se, da un lato, almeno ieri si è potuto svolgere il consiglio comunale, dopo che martedì e mercoledì era saltato per mancanza del numero legale, ieri si sono viste scintille e la miccia è stata la mozione del consigliere d’opposizione David Miliozzi (Macerata Insieme) con cui chiede una maggiore condivisione sulla programmazione culturale. Risultato: 14 contrari e 11 favorevoli, ma tra quelli a favore spicca Sabrina De Padova (foto), consigliera di maggioranza della lista civica Parcaroli. De Padova ha definito la mozione di Miliozzi "legittima e condivisibile. Con essa infatti si chiede un confronto costruttivo attraverso la IV Commissione (cultura) che dovrebbe essere predisposta a tale scopo e per condividere scelte economiche legate alla crescita culturale della città. A volte, cara assessora – la stoccata a Katiuscia Cassetta – non si riesce ad avere un confronto nemmeno tramite una e-mail ufficiale. Ma qui parliamo di soldi pubblici, tra l’altro non è ammissibile che molti cittadini devono andare fuori Macerata, si vanno a riempire i teatri di altre città". De Padova ha parlato poi di un "senso di impotenza. Come mai non c’è mai stata interazione con il comitato a supporto della cultura?" Alcuni giorni fa, l’organismo tecnico scientifico Macerata Cultura ha presentato le dimissioni di massa. "Si spera – sottolinea De Padova – che la prossima commissione si riunisca quanto prima per portare proposte e non solo per subire scelte. Chiedo un vero dialogo e un vero confronto". Miliozzi, che ha detto che la De Padova "ha coraggio politico", oltre a chiedere al sindaco di rendere pubblico il bilancio del Macerata Opera festival dell’anno scorso, ha sottolineato come non sia facile "comprendere quali assessori facciano cosa. I due assessori della lista del sindaco, Iommi e Cassetta, poi, sembrano contraddirsi tra loro: il primo dice di voler fare il museo Tucci, l’altra considera il museo (mi riferisco a quello che si era pensato per Ferretti) troppo tradizionale. E lei, sindaco – ha chiamato in causa Parcaroli –, sembra che stia con la testa da un’altra parte, quando invece dovrebbe coordinare i suoi, è sotto gli occhi di tutti che manca una concertazione, ogni assessore lancia un festival diverso". L’assessore Cassetta ha definito un ‘pot-pourri’ la mozione di Miliozzi: "Non si capisce dove voglia arrivare, ma non ho problemi ad accogliere proposte e confronti".

"Ma scusate – è intervenuto Ricotta –, si dimette il comitato nominato da questa amministrazione e si dice che va tutto bene?" e ha parlato di "una rincorsa antagonista tra vari componenti della giunta che lei, sindaco, deve tenere a bada, o quantomeno coordinare". E sullo Sferisterio: "Anche quest’anno siamo andati lunghi con la programmazione, arrivando alla primavera – ha fatto notare Ricotta –, quando invece al termine di una stagione lirica bisognerebbe consegnare il calendario di quella successiva agli spettatori". E Miliozzi ha rincarato la dose: "La Cassetta ha detto che ho fatto confusione, ma confusione la fa anche lei, perché mesi fa presentato dimissioni e ora sta qui a raccontarci che è tutto perfetto". Roberto Cherubini (5 Stelle) ha detto che "la partecipazione è faticosissima, ma non dobbiamo trasformarci in burattini, sono i consiglieri di maggioranza che devono fare uno sforzo". Antonella Fornaro (Udc) ha specificato che "sono tutti d’accordo nel sostenere la Cassetta", mentre Sandro Montaguti (Fi) ha invitato Miliozzi a passare dall’altra parte della barricata: "Almeno qui c’è condivisione".