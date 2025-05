Scintille su Ramelli in consiglio. L’opposizione lascia l’aula

Doveva essere una seduta di routine per l’approvazione del consuntivo 2024. Ma si è trasformata in un piccolo teatro delle tensioni ideologiche. A innescare la miccia la proposta – prima discussa in commissione cultura – di intitolare una via a Sergio Ramelli, giovane militante di destra ucciso negli anni Settanta. Una scelta che l’opposizione compatta (Insieme per Recanati, Civici Vivere Recanati, Pd, Uniti per Recanati) ha bollato come una "forzatura ideologica" calata da Roma nei giorni del lutto per Papa Francesco e alla vigilia della festa della Liberazione. A questo punto l’opposizione ha lasciato l’aula in segno di protesta lamentando "l’arroganza" della commissione cultura che – è stato denunciato – era stata convocata in maniera non rispettosa del regolamento. Nella nota congiunta, i consiglieri raccontano di un clima inaccettabile: convocazioni d’urgenza "gonfiate", provocazioni verbali, atteggiamenti poco sobri. Dal canto suo Simone Simonacci, presidente in quota Fdi della commissione, bolla la protesta come una "sceneggiata" e parla di "opposizione vuota e livorosa", e accusa Bravi di aver perso la calma in commissione per un semplice richiamo ai tempi d’intervento. "Quanto accaduto in consiglio rappresenta un brutto episodio e un gesto incomprensibile dell’opposizione, anche perché si sono mescolati argomenti diversi da quelli all’ordine del giorno"

Asterio Tubaldi