Scintille sulla casa di riposo: "Servono fondi certi"

"La nuova casa di riposo a Porto Potenza è tra le nostre priorità, ma questo nel rispetto dei tempi tecnici". E’ arrivata subito la replica del sindaco Noemi Tartabini all’indirizzo di Dino Pantanetti, presidente del comitato "Casa di riposo per anziani", che a dicembre aveva raccolto 1.500 firme per chiedere all’Amministrazione di realizzare una nuova struttura per pensionati, nella frazione rivierasca. Quest’ultimo, sul Carlino, si era lamentato l’altro giorno con il primo cittadino potentino e il governatore della Marche, Francesco Acquaroli, perché dopo alcuni incontri non c’erano state più novità in merito alla sua proposta. Ma la Tartabini ribatte. "Sulla casa di riposo l’attenzione dell’Amministrazione è massima – spiega lei -, e c’è la più ferma volontà politico-amministrativa di dotare la città di nuovi spazi e servizi su questo fronte. Ciò detto, non possiamo non tener conto del fatto che un’opera di queste dimensioni richiede investimenti di svariati milioni di euro, ed è sottoposta al rispetto di precisi tempi tecnici". Perciò, la Tartabini aggiunge: "Non possiamo pensare di risolverla in poche settimane. Tanto più dovendo lavorare per realizzare qualcosa di duraturo. L’Amministrazione ha già avviato una fase di analisi e valutazione per raccogliere elementi utili alla fase progettuale. Oltre agli aspetti che riguardano la realizzazione dell’opera – sottolinea ancora il sindaco -, vanno scandagliate le possibili opportunità di finanziamento. La struttura che abbiamo in mente necessita di un’area edificabile molto ampia: il nostro obiettivo è di abbattere la lunga lista di attesa che oggi caratterizza la casa di riposo, offrendo un numero di posti adeguato. Inoltre non pensiamo solo a una struttura residenziale, ma anche a un centro diurno".

Eppure, la vicenda ha provocato le accese polemiche di Mario Morgoni, candidato sindaco del centrosinistra. "Bene ha fatto Pantanetti a denunciare il disinteresse e l’immobilismo della giunta e della Regione rispetto al tema dei servizi agli anziani – dice Morgoni -. Dopo che il sindaco annunciava a gennaio attenzione da parte della giunta, è sceso il silenzio. Ora l’assenza di qualsiasi impegno relativo a strutture per anziani nel bilancio triennale del Comune, svela l’intento propagandistico di una Amministrazione che ha preso in giro i cittadini". Ed ecco, quindi, la proposta di Morgoni: "È evidente che l’idea di realizzare una seconda casa di riposo è al momento impraticabile, ma è necessario consolidare i servizi per una popolazione anziana in crescita. Ciò che è possibile fare in tempi non troppo lunghi è attivare un centro diurno per anziani nei locali della Fondazione Divina Provvidenza, ora usati per esigenze scolastiche".

Giorgio Giannaccini