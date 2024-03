Scioperano i lavoratori Enel: "Organico all’osso e investimenti tagliati"

Adesione sostanzialmente totale da parte di lavoratrici e lavoratori del gruppo Enel della provincia di Macerata allo sciopero nazionale svoltosi nella giornata di ieri. Indetto da Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil, con il supporto delle Segreterie Confederali territoriali di Cgil, Cisl e Uil, la protesta ha visto grande partecipazione al presidio organizzato a Macerata in piazza della Libertà. La mobilitazione è stata il culmine di una vertenza articolata, le cui motivazioni principali riguardano – dicono i sindacati – "la volontà di Enel di ridurre gli investimenti sulle energie rinnovabili, mettendo così a rischio la funzionalità degli impianti esistenti, già a regimi minimi per scarsa manutenzione; tagliare indiscriminatamente il costo del personale con conseguente difficoltà nell’organizzazione del lavoro; revocare l’accordo collettivo sullo smart working; modificare unilateralmente il regime degli orari ed esternalizzare la maggior parte delle attività dell’area distribuzione con gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori". A questi ultimi e agli stessi sindacati, "la direzione intrapresa da Enel sembra così mirare a una logica di mero profitto finanziario, a discapito di quella che dovrebbe essere la sua vocazione industriale di servizio. Nelle Marche, inoltre, la forza lavoro impiegata da Enel è già diminuita del 40%, l’organico operante nella provincia di Macerata risulta da tempo ridotto all’osso e le scelte di riduzione degli investimenti rischiano di penalizzare il territorio, specialmente le aree interne profondamente colpite dal sisma". I lavoratori auspicano che la giornata di sciopero possa portare a una "profonda reversione delle strategie aziendali, le quali, vivendo una transazione energetica epocale, dovrebbero essere orientate verso un piano industriale espansivo e utile al bene del Paese".

Martina Di Marco