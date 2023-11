Sciopero, a rischio alcune corse dei bus

In seguito alla proclamazione dello sciopero nazionale degli autoferrotranvieri da parte dei sindacati Cgil e Uil, per domani l’Apm comunica che nel corso della giornata il servizio di trasporto pubblico urbano potrà subire delle modifiche. C’è il rischio per i passeggeri di non poter contare sulle corse normalmente previste in città. Da segnalare che la durata dello sciopero è stata ridotta da otto a quattro ore.

re. ma.