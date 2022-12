Sciopero alla Mondialsuole: "Subito gli stipendi"

di Giorgio Giannaccini

Decine e decine di operai hanno scioperato ieri mattina davanti alla sede della Mondialsuole Group, che comprende i tre stabilimenti (Mondial Suole, Mondial Due e Mondial Plast) nei quali di producono suole per calzature, tutti ubicati nella zona industriale di Porto Recanati. Lo stato di agitazione è stato indetto dai sindacati Filctem Cgil e Femca Cisl, in quanto i cento lavoratori della Mondial Suole hanno percepito solo la metà del proprio stipendio di novembre, oltre a non aver ricevuto la tredicesima, che non è arrivata nemmeno ai 60 operai degli altri due stabilimenti. Alle 8 è cominciata la protesta con circa cinquanta lavoratori, che si dicono preoccupati ed esasperati dalla situazione. "Metà dello stipendio di novembre l’ho ricevuto solo pochi giorni fa – afferma un operaio portorecanatese, impiegato nel settore verniciatura –. E non ci hanno dato nemmeno la tredicesima". Altre due dipendenti del settore imballaggi lamentano, invece, "che la prima parte dello stipendio di novembre è arrivata stamattina (ieri, ndr)". Sta di fatto che alle 10.30 è arrivata la Filctem Cgil che, insieme ai delegati della Rappresentanza sindacale aziendale, ha poi parlato con i vertici della Mondialsuole Group. Dopodiché la protesta è andata avanti per tutta la mattina e, alle 13, è stata convocata l’assemblea con i lavoratori. A seguito di ciò, Romina Maccari (segretario di Filctem Cgil Macerata) e Andrea Gentili (segretario di Femca Cisl Marche), spiegano in una nota che "l’assemblea sindacale con i lavoratori di Mondial Suole, Mondial Due e Mondial Plast ha avuto come ordine del giorno la mancata sottoscrizione di un impegno sulle modalità e le tempistiche per il pagamento della tredicesima mensilità e per la sola Mondial Suole il saldo dello stipendio di novembre, a oggi erogato solo per il 50%. Da mesi si susseguono incontri con le tre ditte per gestire la delicata situazione che il gruppo sta attraversando. Dalla proprietà, non c’è stata la possibilità di impegnarsi per iscritto in merito all’erogazione della 13esima mensilità. La mancanza di volontà nel formalizzare gli affidamenti, ci hanno a proclamare lo stato di agitazione sindacale e, se necessario, sarà previsto il ricorso a ulteriori ore di sciopero. E’ già stata inviata una richiesta di incontro urgente per riprendere al tavolo le questioni. Lo stato di agitazione sindacale resterà aperto fintanto che il tavolo stesso non produrrà un risultato condiviso".