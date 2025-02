Sciopero dei lavoratori del servizio idrico. Aderisce anche Rifondazione Comunista

Anche Rifondazione Comunista aderisce allo sciopero dei lavoratori del servizio idrico integrato indetto dai sindacati per domani a Macerata. "Auspichiamo che la mobilitazione rappresenti una scossa per le amministrazioni comunali coinvolte – afferma il segretario provinciale Alessandro Campetella -, che le spronino a mettere in atto tutte le azioni necessarie per garantire la volontà popolare e assicurare la gestione pubblica dell’acqua, affinché agli slogan che da più di un anno sentiamo ripetere si dia seguito con gli atti concreti".

Il gruppo evidenzia "l’assenza di un’idea chiara" sul futuro della gestione dei servizi essenziali, come acqua, rifiuti e sanità. "Paradossale – continua - il gioco delle parti tra Pd e centrodestra soprattutto perché sia l’uno che gli altri sono corresponsabili dello stallo a cui hanno condannato l’intera comunità della provincia. Nel quadro di una colpevole inerzia della maggioranza dei sindaci dell’Ato3 con in testa il sindaco leghista di Macerata, nonché presidente della Provincia, è proprio il Pd il partito che detiene analoghe responsabilità della drammatica situazione in cui ci troviamo. Le ex amministrazioni comunali di Osimo e Recanati, a guida Pd, detentrici della maggioranza azionaria di Astea, hanno infatti negato sino in fondo la necessità e la possibilità di avviare un percorso di estromissione del socio privato dalla gestione dell’acqua, condizione questa imprescindibile per mantenerla in mano pubblica".

Rifondazione comunista propone di costituire subito una "società consortile interamente pubblica idonea alla gestione del servizio idrico integrato".