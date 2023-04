Sciopero dei penalisti "Altra occasione persa"

di Paola Pagnanelli

Una larghissima maggioranza di avvocati anche in provincia ha aderito ai tre giorni di sciopero contro la riforma Cartabia, indetti dall’Unione delle camere penali italiane. I penalisti aspettavano da tempo una riforma profonda, ma quella entrata in vigore "ha solo lambito le storture del sistema penale italiano, che si ripercuotono sui cittadini più deboli" spiega l’avvocato Paolo Giustozzi, responsabile dell’Osservatorio misure patrimoniali dell’Unione camere penali.

Giustozzi, la ’Cartabia’ è stata un’occasione persa?

"Avrebbe dovuto essere una riforma epocale, ma non ha toccato i temi che da sempre sono indicati quali oggetto di urgenti interventi riformatori. Il riferimento è alle intercettazioni o alla separazione delle carriere, nonché al sistema dilagante di sequestri e confische di patrimoni con l’espansione applicativa delle misure di prevenzione".

Perché parla di separazione delle carriere?

"Questa è da sempre una battaglia di democrazia giuridica portata avanti dall’Ucpi. Il ministro Nordio l’ha posta al centro del proprio programma. Attendiamo fiduciosi".

E delle intercettazioni?

"Più volte è stato denunciato un abuso delle intercettazioni, ma si è fatto poco o nulla per evitare che continuassero a rappresentare uno strumento attraverso cui, in nome di una irrinunciabile esigenza di ricerca della prova, si invade la sfera più intima di persone che, magari poi, non vengono nemmeno rinviate a giudizio. Per non parlare di quello che avrebbe dovuto essere l’intervento principe, le modifiche sulle misure cautelari personali: una società può dirsi civile solo quando la carcerazione, specie quella preventiva, rappresenti l’ultima ed extrema ratio, cui ricorrere solo in casi gravi".

Quali criticità individua nel sistema?

"La giustizia penale è schiacciata dal peso dei numeri e dalla rincorsa verso le statistiche. Ogni riforma mette al centro soluzioni che tendono a privilegiare lo smaltimento dell’arretrato, di cui si prende coscienza quando i ritardi diventano macroscopici, a scapito di vittime e imputati, o quando la prescrizione vanifica gli effetti di condanne che soddisfano la sete di giustizia dell’opinione pubblica. Il problema dovrebbe essere affrontato alla radice".

Che intende?

"L’Unione delle Camere penali ha presentato una proposta di legge costituzionale per rivedere il principio della obbligatorietà della azione penale, insostenibile con il processo accusatorio. Non si può credere seriamente che un sistema possa tollerare il peso di un numero così alto di notizie di reato, né si può pretendere di assegnare uguale consistenza a vicende bagatellari e a questioni di elevata complessità. Preoccupa invece che l’obiettivo di ridurre i tempi e il carico di lavoro degli uffici giudiziari voglia essere raggiunto sacrificando le garanzie dell’imputato; mi riferisco, fra gli altri aspetti, ai limiti alle impugnazioni che avranno la conseguenza di rendere difficoltoso l’accesso a un secondo giudizio, costituzionalmente previsto".

Cosa la preoccupa di più?

"Il sistema penale è in grado di incidere in modo determinante nella vita delle persone e delle imprese. Sono sotto gli occhi di tutti le esperienze di persone la cui carriera, o la vita stessa, è stata rovinata a da inchieste da cui poi, dopo molti anni, l’accusato è stato prosciolto, senza che nessuno possa restituirgli la dignità persa o risarcirlo delle sofferenze patite. Per non parlare delle interdittive antimafia, o delle misure di prevenzione patrimoniali, in grado di spazzare via imprese sane, senza che sia stata accertata la responsabilità attraverso una condanna".

E le imprese?

"Ci sono nubi minacciose all’orizzonte: con il nuovo codice degli appalti, basterà la richiesta di rinvio a giudizio per alcuni reati perché le stazioni appaltanti possano escludere un’impresa da gare e affidamenti. Un problema di compatibilità con la presunzione di non colpevolezza dovrebbe porselo tutti".