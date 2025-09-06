Sciopero in vista? Forse.... Bus fermi al ritorno a scuola

La scuola potrebbe iniziare con uno sciopero. Degli autobus. L’azienda Atc Esercizio ha infatti comunicato che lunedì 15 il di trasporto pubblico locale non verrà effettuato per l’astensione dal lavoro proclamata dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uil Trasporti, Cobas e Ugl. Quindi il personale viaggiante non sarà in servizio da inizio turno alle 6, dalle 9 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio mentre il restante personale per l’intero turno di lavoro. In questi giorni l’azienda dei trasporti esporrà i volantini sulle vetture e nelle stazioni autolinee per informare l’utenza. La decisione è stata comunicata anche ai Comuni e al Provveditorato agli studi. Ma la partita non sembrerebbe del tutto scontata. Infatti è ancora aperta una trattativa avviata alla fine di agosto che potrebbe, in extremis, far arrivare la revoca dello sciopero.

Qualche settimana fa infatti dopo un incontro convocato dall’azienda Atc Esercizio e i rappresentanti delle sigle sindacali Filt Cgil, Uil Trasporti, Ugl Fna, Cobas per vagliare e discutere una proposta di accordo di secondo livello lo sciopero sembrava potersi avere una apetura sullo sciopero per altro già annunciato nelle settimane precedenti. L’azienda rappresentata da presidente Franco Pomo e dal direttore generale Massimo Bellavigna nell’incontro ha messo sul tavolo della trattativa una serie di elementi che, inizialmente, sembravano corrispondenti alle attese e alle esigenze del personale. Si era parlato di una cifra, intorno ai 400 mila euro, ritenuta congrua dalle organizzazioni sindacali, per affrontare i temi oggetto della vertenza. Una somma da suddividere per turni di riposo, buoni pasto e altri benefit dei quali dispongono i collghi del servizio pubblico delle altre province liguri. L’azienda resta dunque in attesa della risposta definitiva e della firma dell’accordo. Ma intanto, aspettando la parola del sindacato, ha giocato di anticipo annunciando con dieci giorni di preavviso la sospensione del servizio. Nelle prossime ore è atteso il passo avanti delle sigle sindacali che, comunque, nella rivendicazione riuscirebbero a strappare almeno in parte quello che è stato richiesto.

Massimo Merluzzi