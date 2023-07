Sciopero Mercato Ittico Civitanova: Ugl e Azienda si incontrano

Per l’adeguamento delle posizioni dei dipendenti del mercato ittico, si è svolto ieri il preannunciato incontro fra una delegazione dell’Ugl (Unione generale del lavoro) e il consiglio di amministrazione dell’azienda: di accordo ancora non si parla, ma apprezzabile, secondo il sindacato, è l’apertura manifestata per un confronto concreto e costruttivo. La prospettiva di uno sciopero quindi sembra per ora allontanarsi, le parti torneranno ad incontrarsi tra alcuni giorni per fare le dovute valutazioni. "Il sindacato apprezza una disponibilità al confronto che in passato non c’è mai stata – dice Gianluca Marsili, il segretario dell’Ugl –. Alcune posizioni sono ancora distanti, ma è emersa la volontà da parte dell’azienda di trovare una soluzione. Noi – aggiunge – abbiamo posto un problema da affrontare secondo un’ottica complessiva, tenendo conto delle specificità delle varie mansioni e della necessità di ottimizzare le risorse per poi ridistribuirle laddove si registrano maggiori carenze. E’ questo il punto da approfondire e su questo si sta lavorando”. Prima del nuovo incontro con il consiglio di amministrazione, Marsili sentirà in settimana il parere dei dipendenti.

Giuliano Forani