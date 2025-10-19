"Sciopero riuscito nonostante il sabotaggio"

Anche al Cosmari c’è stata una notevole partecipazione. Le isole ecologiche più importanti nel territorio provinciale sono rimaste chiuse, come pure gli impianti di selezione interni. Per quanto riguarda la raccolta porta a porta non sono mancati disservizi e disagi, considerata anche la precettazione operata su molti autisti e operatori per i servizi minimi essenziali. Dobbiamo purtroppo segnalare svariate azioni interne mirate a sabotare la corretta riuscita dello sciopero. Ma questo non ci fermerà. Andremo avanti perché il contratto è un diritto di tutti, anche di coloro che non sono iscritti a un sindacato o che non hanno scioperato.

Giovanni Smargiassi della Fp Cgil e Claudio Giuliani della Fit Cisl commentano positivamente lo sciopero dei lavoratori del comparto di igiene ambientale che a livello nazionale ha registrato una media nazionale di adesione superiore all’87%, con molte realtà in cui la partecipazione è stata totale. "Il contratto deve essere rinnovato senza più indugi, con risposte concrete ai bisogni reali, più tutele per salute e sicurezza, salari adeguati al costo della vita e rispetto per chi garantisce un servizio essenziale per i cittadini e l’ambiente", sottolineano i sindacalisti.

Smargiassi e Giuliani evidenziano come le strategie che finora i datori di lavoro hanno messo in campo siano guidate da due scopi inaccettabili: dilazionare all’infinito i tempi della trattativa e comprimere il costo del lavoro. "Siamo a un bivio: se alla consapevole determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori corrisponderà una rinnovata disponibilità delle imprese a discutere sulle tematiche reali, le trattative potranno riprendere con un nuovo slancio. Se, invece, le associazioni datoriali continueranno a considerare il lavoro solo come un mero costo da comprimere, metteremo in campo tutte le possibili iniziative di mobilitazione".