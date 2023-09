Sciopero trasporti, corse a rischio

In seguito alla proclamazione dello sciopero nazionale degli autoferrotranvieri USB, in programma per la giornata di venerdì 29 settembre, anche a Macerata potrebbero esserci disagi per i cittadini che usano gli autobus pubblici. L’Apm ha comunicato, infatti, che nel corso della giornata di venerdì, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino al termine delle corse cittadine, a Macerata, il servizio di trasporto pubblico urbano potrà subire delle modifiche.