Scipione e le "vie" di Roma Mostra nel segno di Bonichi

di Lorenzo Fava

Scipione e le "vie" di Roma in mostra a palazzo Ricci. Con la curatela di Roberto Cresti, la tradizionale esposizione estiva della fondazione Carima è dedicata quest’anno a Luigi Bonichi alias Scipione, figura di spicco dell’arte figurativa del primo ‘900. Visibili fino al 24 settembre in maniera libera e gratuita le opere di Scipione, che Giuseppe Ungaretti definì "il nostro maggiore pittore moderno", percorrono le vie che delinearono il fervente panorama artistico e culturale della Roma a cavallo fra gli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso. All’interno del percorso espositivo che utilizza per larga parte materiali propri di palazzo Ricci, i visitatori incontreranno nomi noti dell’arte italiana del XX secolo, da Giorgio De Chirico a Renato Guttuso, passando per Antonio Donghi e arrivando a Fausto Pirandello. Roma fu infatti la musa ispiratrice della ricerca artistica di Bonichi che, a causa di una tubercolosi, non vide i trent’anni di età. A novant’anni dalla morte, Macerata, che gli diede i natali, gli dedica un’esposizione che "si propone di rendere omaggio a questo artista eminente, ampiamente rappresentato nella nostra collezione – ha detto il presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci –. La mostra è in continuità con le ultime esposizioni organizzate nel nostro museo". "Il rapporto che si dovrebbe tenere con l’arte contemporanea – spiega il professor Roberto Cresti, curatore della mostra –, dovrebbe essere colloquiale, eloquente, suscitare parole, obiezioni. Tutti siamo mossi da un’incrollabile fede in ciò che crediamo esserci necessario. Faccio spesso riferimento, parafrasandolo, a un grande poeta del ‘900 italiano, Giorgio Caproni, per parlarne. L’arte dovrebbe far tornare dove non si è mai stati. Il fatto fondamentale di questa esposizione a palazzo Ricci è che si tratta di una congiuntura di punti, un’organizzazione che ha ordinato e collegato materiali propri del palazzo e della fondazione. Abbiamo disegnato il tutto con la via Appia come leit motiv, a partire dai poeti della Roma classica tradotti da Claudio Pasi. L’arte di Scipione, che morì a 29 anni nel 1933, viene da un tema fondamentale, il confronto con la fine dell’esistenza, il male che ha motivato la sua arte".