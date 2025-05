Scipioni: "Casa, tasse e asili nido sono le nostre priorità"

Continua il lavoro in vista delle elezioni regionali per la federazione di Macerata del Partito Socialista, guidato da Sandro Scipioni (nella foto). L’ex candidato sindaco, oggi consigliere comunale di opposizione a Corridonia, aveva già annunciato la volontà di partecipare alla imminente tornata elettorale e lo farà, insieme ad altri alleati, a sostegno di Matteo Ricci. L’europarlamentare Pd è in piena campagna elettorale e sta procedendo nel suo tour di ascolto in confronto per tutta la regione. "Prima dei nomi – ha sottolineato Scipioni – stiamo valutando il programma specifico della nostra realtà da inserire in quello regionale. Le nostre priorità sono la casa, con agevolazioni per gli under 40, la riduzione delle aliquote e tasse comunali per chi acquista la prima casa o ne ristruttura una esistente, la Zfu (Zona franca urbana), poi asili nido gratuiti sotto i 28.000 euro di Isee".