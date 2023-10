Scipioni entra nel Psi. Ronchetti: "Scelta che ci inorgoglisce"

Il corridoniense Sandro Scipioni, un anno fa candidatosi alle elezioni comunali cittadine, si è iscritto al Psi. Ora il segretario della federazione provinciale, Venanzo Ronchetti, esprime soddisfazione per la decisione del compagno e amico. "Si è trattato di una decisione che inorgoglisce tutti i socialisti - spiega in una nota - e che dimostra ancora una volta quanto l’ideale socialista, lungi dall’essere qualcosa di superato e da relegare tra i ricordi, eserciti invece tuttora una forte attrazione politica culturale e umana. Apprezzo profondamente la volontà espressa da Scipioni di voler portare il suo contributo per il rilancio del partito e più ampiamente del rinnovamento culturale in politica. Con Scipioni il Psi di Macerata rafforza la sua presenza all’interno delle istituzioni democratiche della nostra provincia e sicuramente troverà ulteriore slancio per proseguire sulla strada della riproposizione della questione socialista all’interno della pubblica opinione, in un momento in cui tutto il Paese sconta la mancanza di un autorevole forza autenticamente socialista e riformista".

Andrea Scoppa