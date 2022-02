di Diego Pierluigi "Non abbiamo liste della spesa da proporre ai cittadini, ma vogliamo rendere concretezza, la speranza di molti, che Corridonia rinasca". Continuano le manovre di avvicinamento verso le elezioni amministrative del candidato sindaco Sandro Scipioni che con la sua civica ‘Corridonia Rinasce’ è stato il primo a mettersi in pista. "Vogliamo dare una speranza, un sogno, un’energia nuova senza nessuna distinzione politica o sociale, creando le condizioni ottimali per...

di Diego Pierluigi

"Non abbiamo liste della spesa da proporre ai cittadini, ma vogliamo rendere concretezza, la speranza di molti, che Corridonia rinasca". Continuano le manovre di avvicinamento verso le elezioni amministrative del candidato sindaco Sandro Scipioni che con la sua civica ‘Corridonia Rinasce’ è stato il primo a mettersi in pista. "Vogliamo dare una speranza, un sogno, un’energia nuova senza nessuna distinzione politica o sociale, creando le condizioni ottimali per una rinascita cittadina basata sulle necessità e bisogni dei nostri concittadini – ha spiegato Scipioni –. La fiducia è quello che chiediamo, un sostegno che si basa su un patto tra noi e il cittadino, il progetto che presenteremo avrà la durata di dieci anni, pochi e qualificati punti saranno posti all’attenzione della nostra comunità per la rinascita". A poco più di due settimane dalla presentazione ufficiale della lista, Scipioni ha esposto alcuni dei punti che caratterizzeranno il programma elettorale. "Altri verranno successivamente – ha affermato – tra quelli che possiamo elencare ci saranno la revisione dei piani urbanistici in vigore, un nuovo piano di rilancio zone produttive e artigianali commerciali, rimodulazione delle tasse comunali, rigenerazione urbana del centro storico con implementazione di start up giovanili utilizzando contributi comunali e riduzione delle imposte". Particolare attenzione sarà rivolta al mondo delle scuole del territorio attraverso un "nuovo progetto edilizia scolastica all’interno del centro storico e centro polivalente a Colbuccaro presso l’ex scuola di via Pinto – e aggiunge – un parco archeologico e percorso natura a San Claudio e per Villa Fermani, giardino botanico con annesso centro studi e una rinnovata impiantistica sportiva ma nelle vicinanze di quelle attuali". L’elenco è comunque pronto ad essere implementato tramite "una stretta collaborazione con il volontariato sociale e religioso per iniziative tramite contributi specifici – sottolinea Scipioni –. Consulte di quartiere e referendum saranno gli strumenti fondamentali di scelte condivise, la partecipazione di tutti verrà ricercata con una reale partecipazione dell’intero territorio – e conclude –. Ci si chiede chi siamo? Siamo donne e uomini del fare, un movimento civico moderato, inclusivo, trasversale, ambientalista, che pone la persona durante le varie fasi della vita, al centro della propria visione di Corridonia".