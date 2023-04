Scipioni: ippodromo e centro dimenticati

È terminato a notte inoltrata il Consiglio comunale di Corridonia, che lunedì ha visto anche il via libera al bilancio finanziario di previsione 2023, 2024 e 2025, ma gran parte della discussione è stata dedicata alle cinque interpellanze presentate dei gruppi di opposizione ’Corridonia Insieme’ e ’Pensare Corridonia’ sul tema della ricostruzione scolastica. Come ultimo argomento da trattare, l’ex vicesindaco Manuele Pierantoni ha proposto una illustrazione sullo stato dell’arte delle nuove scuole. Netta la presa di posizione, a margine dell’assise, del consigliere di minoranza di ’Corridonia Rinasce’, Sandro Scipioni. "È mai possibile che sia il centrodestra sia il Pd non abbiano altri argomenti che non siano le scuole e il tesoretto, ossia l’avanzo di amministrazione – afferma -. Centro storico, sport, ippodromo, il sociale e i relativi impianti, ne cito alcuni, quando verranno affrontati? Forse ce lo diranno quando la Tari a settembre verrà triplicata, 450 euro circa per chi paga oggi 150, e l’anno prossimo con molta probabilità aumenterà l’Imu per coprire mutui bloccati dal terremoto sui 450.000 euro. Però come nulla fosse si discute in Consiglio per ben 5 ore di scuole, non presenti nel Piano triennale opere pubbliche – chiosa Scipioni -. Lo dicevamo un anno fa, lo ripetiamo ora, eravamo e siamo l’unica vera alternativa ma si è deciso di continuare con il vecchio modo: purtroppo affinché tutto cambi nulla cambi. Non basta qualche spettacolino, occorre coraggio".

d. p.