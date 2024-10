Scipioni verso le Regionali: "Socialisti, lista autonoma"

"La fabbrica delle idee", ecco il nome del progetto firmato dal Partito Socialista di Macerata guidato dal segretario Sandro Scipioni, il quale ha manifestato l’intenzione di avviare un nuovo laboratorio politico, invitando al tavolo di confronto tutti i responsabili di associazioni e movimenti che si richiamano al Socialismo. "Bisogna trovare il coraggio di mettere da parte rancori e attriti per rimettere in piedi il socialismo partendo dalla nostra regione – ha affermato Scipioni –. La fabbrica delle idee ha lo scopo di realizzare un sistema riformatore che abbia un ruolo di migliorare il sistema con competenza e capacità di progetto e proposta. Pertanto, questa Federazione come documento congressuale porrà all’attenzione degli iscritti e in caso di approvazione come documento al congresso regionale di costituire un laboratorio politico con un coordinamento aperto, affinché si dia il via ad una lista autonoma da presentare alle prossime regionali denominata ‘I Socialisti’. Tale lista, se tutti lo vorranno, si presenterà autonoma con un proprio candidato presidente".