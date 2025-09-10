Scippa anziana, inseguito sui tetti e bloccato

Strappa la collana dal collo di una 85enne in via Rutiloni, a Tolentino. La fa cadere a terra e scappa. Una fuga rocambolesca, saltando tra cantieri edili e tetti, fino a quando viene fermato dai carabinieri. Si tratta di un egiziano di 28 anni, operaio della ricostruzione e senza fissa dimora, che ieri è stato arrestato in flagranza di reato. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, per precedenti specifici sul fronte scippi.

L’episodio è successo ieri intorno alle 10.30. Il 28enne ha tentato di strappare la collana alla pensionata incrociata per strada. Ma l’anziana, per non farsi portare via il gioiello a cui era molto legata per motivi affettivi, ha opposto resistenza al giovane. E questi allora l’ha spinta facendola cadere a terra. Subito un passante ha dato l’allarme chiamando il 112. Così sei pattuglie della Compagnia di Tolentino e delle stazioni limitrofe, hanno immediatamente circoscritto la zona. L’egiziano ha tentato in tutti i modi di far perdere le proprie tracce: si è nascosto nei cantieri edili, arrampicandosi fino in cima, attraverso le impalcature esterne. In questa fase è stato prezioso anche l’aiuto dei residenti, che hanno dato indicazioni sul fuggiasco alle forze dell’ordine. Matteo Franchelli, operaio della ditta Panichi che sta eseguendo dei lavori nella vicina via Lena, ha aiutato i carabinieri: "Ho inseguito lo scippatore dalla zona dietro al bar in cima al tetto di una casa in ricostruzione – racconta –, ma purtroppo è riuscito a scappare. Ho cercato di dare una mano".

In due occasioni l’egiziano ha opposto resistenza anche ai militari che lo hanno bloccato, divincolandosi con violenza, per poi essere stoppato definitivamente e arrestato, dopo essersi nascosto sul tetto di un’abitazione in viale Terme Santa Lucia.

Uno scippo finito in rapina per la violenza messa in atto. L’anziana, molto spaventata dopo l’aggressione subita, è stata soccorsa dai sanitari e visitata al pronto soccorso dell’ospedale Macerata, dove le hanno riscontrato contusioni al volto ed escoriazioni multiple, giudicate guaribili in venti giorni. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. I due carabinieri invece hanno riportato lesioni giudicate guaribili in sette e quindici giorni. Dopo le formalità di rito, il 28enne è stato portato al carcere di Montacuto, ad Ancona, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto; sarà difeso dall’avvocato Esildo Candria.

I militari sono riusciti a recuperare e restituire un pezzo della collana d’oro, il ciondolo, all’anziana. La pensionata ha espresso gratitudine ai carabinieri. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tolentino, della stazione locale e di quella di Caldarola, coordinati sul posto dalla comandante, il maggiore Giulia Maggi, sono riusciti a chiudere l’operazione in meno di due ore.