Scivola con lo scooter, muore un 59enne

di Paola Pagnanelli

Una caduta banale dallo scooter si è rivelata purtroppo fatale per un 59enne. La vittima dell’ennesimo incidente stradale è Mauro Petrini, originario a Chieti e da anni residente a Foligno. Ieri pomeriggio l’uomo aveva deciso di fare un giro in sella al suo scooter Honda tra i piccoli centri dei Sibillini.

A Muccia, intorno alle 17.30, si stava dirigendo verso la superstrada per rientrare verso l’Umbria. Ma all’improvviso avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe scivolato, finendo a terra. Subito gli altri automobilisti hanno dato l’allarme, e sul posto è arrivata l’ambulanza del 118. Il personale sanitario, vedendo le sue condizioni, ha disposto il ricovero all’ospedale di Camerino per accertamenti ulteriori. Non sembrava che il 59enne avesse riportato conseguenze troppo gravi.

E invece, praticamente appena arrivato in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere e per lui purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

Informata la procura, è stato disposto il rilascio della salma ai familiari per il funerale e la sepoltura, anche alla luce di quanto appurato dai carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente. Petrini infatti avrebbe fatto tutto da solo, e non ci sarebbero altri mezzi o persone rimaste coinvolte.

Non lontano da lì, un quarto d’ora dopo, si è registrato un altro incidente che ha visto coinvolta una persona in scooter, per fortuna con conseguenze meno tragiche. In questo caso l’incidente è avvenuto a Pieve Torina. Il ferito, in condizioni piuttosto delicate, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza. Purtroppo, l’incidente costato la vita a Mauro Petrini è il sesto che vede coinvolto un motociclista, registrato in zona. Quattro incidenti sono avvenuti ad aprile. Nel primo ha perso la vita il 40enne Vinicio Aristei, giovane padre anche lui originario di Foligno ma residente a Terni. Poi la settimana dopo è morto a Camerino il 62enne Massimo Aquilanti, anconetano residente da tempo in Abruzzo. In superstrada, all’altezza dello svincolo per Morrovalle, è rimasto ucciso il 43enne di Petriolo Marco Staffolani. Sulla Muccese è deceduto il recanatese 68enne Adriano Prosperi, in sella a una Vespa. Infine la settimana scorsa il tolentinate Fabrizio Taddei, 57 anni, anche lui vittima di un incidente fatale in scooter lungo la superstrada.