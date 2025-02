Scivola e batte la testa durante l’escursione

È scivolato e, dopo un ruzzolone d’una diecina di metri, ha concluso la caduta tra il pietrame d’uno scosceso dorso di montagna. Nella disavventura che ha trasformato in infortunio la sua passeggiata nella zona del San Vicino, è incappato ieri mattina un 67enne residente a Osimo, che con due amici avrebbe voluto raggiungere la Grotta di San Francesco, il suggestivo luogo situato ai Prati, sulla zona alta di Pian dell’Elmo, nel territorio di Apiro.

Arrivato con l’auto parcheggiata al Piano, il terzetto a un quarto d’ora dalla sosta ha imboccato il sentiero tra il bosco, un camminamento insidioso per il fondo sassoso lungo un tratto in pendenza. E qui, forse per un malore, l’uomo è scivolato: avrebbe battuto il capo su una pietra, precipitando sul crinale dov’è rimasto. Sembra che per qualche istante abbia perso i sensi. I suoi compagni hanno immediatamente allertato il 118 da cui, considerato quanto avvenuto, è partita la richiesta d’intervento dell’elisoccorso: da Fabriano si è alzata l’eliambulanza, mentre giungevano l’automedica di Cingoli, i vigili del fuoco volontari del distaccamento apirano e un’unità del soccorso alpino; allertata anche la Piros.

Vista la situazione e constatato che non era possibile arrivare a piedi nel punto in cui si trovava l’infortunato, con un verricello e imbracati dall’elicottero si sono calati sul posto il medico e un infermiere che hanno prestato le prime cure all’osimano, stabilizzandolo: traumatizzato, dopo essere stato sollevato e caricato direttamente sull’elicottero, in codice rosso è stato trasferito all’ospedale di Torrette. A quanto sembra comunque, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Gianfilippo Centanni