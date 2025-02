Scivola nella scarpata: anziano trovato morto

Era uscito di casa per tagliare dei rami in campagna, ma è scivolato da una piccola scarpata, battendo la testa. E’ morto così, nel tardo pomeriggio di ieri, l’88enne ginesino Armando Palpacelli. L’allarme è scattato attorno alle 19.40, quando il corpo dell’anziano sarebbe stato notato da un passante in contrada Colle, nelle campagne di San Ginesio.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire dai carabinieri nella serata di ieri, l’uomo era uscito di casa nel pomeriggio per tagliare dei rami e delle sterpaglie lungo una piccola scarpata vicino alla strada vicinale che conduce alla sua abitazione, in campagna. Ma mentre era impegnato in questa operazione, l’anziano avrebbe perso l’equilibrio, sarebbe scivolato dalla scarpata e avrebbe battuto la testa, rimanendo incastrato tra due grossi rami. Per Palpacelli non c’è stato nulla da fare: stando ai primi accertamenti sarebbe morto sul colpo.

Il corpo dell’anziano sarebbe quindi stato notato da un passante, che ha dato l’allarme, facendo scattare i soccorsi. Sul posto – per il recupero del corpo senza vita di Palpacelli – sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Macerata, i carabinieri della Compagnia di Tolentino e l’equipaggio del soccorso di San Ginesio.

re. ma.