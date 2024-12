Scivolone del Montecchio. Cuccù rilancia il Monturano

Monturano Campiglione

2

K-Sport Montecchio

1

MONTURANO: Monti; De Carolis, Ballanti, Adami, Fabi; Piras, Russo; Morelli (59’ Baiocco), Palestini (1’ s.t. Rotondo), Russo (69’ Santarelli); Altobello. All. Cuccù.

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Cerretani; Di Pollina, Nobili, Dominici, Baruffi (85’ Notariale); Torelli (52’ Pizzagalli), Carta, Magnanelli; Gurini, Barattini (52’ Kalombo), Peroni. All. Magi.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 13’ Palestini, 23’ Barattini, 63’ Altobello.

Note: espulso al 78’ Dominici per gioco falloso.

Grande vittoria del Monturano Campiglione contro una delle grandi del campionato come il K-Sport. Esordio molto positivo per mister Stefano Cuccù, richiamato in settimana alla guida della squadra, dopo la salvezza conquistata lo scorso anno. Avvio guardingo di entrambe le formazioni, al primo vero affondo al 13’ arriva il gol dei padroni di casa. Russo salta un avversario e crossa dal fondo un pallone con il contagiri per Palestini che, da due passi, lo spinge in fondo al sacco. Il K-Sport risponde al 23’ con un colpo di Barattini che sbuca in un’area affollata e batte Monti sul secondo palo, 1-1. K-Sport pericoloso al 26’ con una punizione dai 20 metri di Torelli, la palla sfiora l’incrocio, mentre al 34’ una svirgolata di Adami è risolta con un grande intervento da Monti. Al 40’ De Carolis pesca in area Russo, conclusione al volo ben parata da Cerretani.

La ripresa si apre con un cross dalla sinistra di Russo che diventa un tiro e si spegne di poco sul fondo. Risposta ospite al 10’ st con una gran botta di Di Pollina, di poco fuori. Al 18’ st punizione dal limite dell’area: la battuta di Altobello è un rasoterra chirurgico che si infila nell’angolino basso alla sinistra di Cerretani, 2-1. Dal 33’ st K-Sport in 10 uomini per l’espulsione di Dominici. Finale con i locali in controllo che prima con Rotondo e poi con Santarelli hanno anche la possibilità di arrotondare il vantaggio.

