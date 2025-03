Scivolone Matelica: persa la vetta. Anche Recanati ko, sorride l’Attila

Turno infrasettimanale di serie B interregionale. Nel Play In Gold la capolista Halley Matelica ha perso in casa contro la Stella Ebk Roma per 62-69, mentre la Pallacanestro Recanati è stata battuta in trasferta dall’Amatori Pescara per 80-73. Invece l’Attila Junior Portorecanati è andata a vincere a Viterbo contro la Stella Azzurra col punteggio 72-82 . L’Italservice Pesaro ha inflitto un netto 84-69 al Basket Aquilano restando così, da sola, in vetta alla classifica del girone. La Carver Roma gioca oggi (in casa) col Bramante Pesaro. Infine, Ozzano-Cagliari è finita 97-68. La classifica: Italservice Pesaro 22, Matelica 20, Carver Roma 18, Portorecanati 16, Bramante Pesaro e Recanati 14, Ozzano, Stella Ebk Roma, Amatori Pescara, Viterbo, Basket Aquilano e Cagliari 12.

Nel Play In Out, invece, esulta la Virtus Civitanova che ha superato Palestrina per 93-65 di fronte al proprio pubblico. Gli altri risultati: Senigallia-Vasto 89-69, Roseto-Mandragone 92-86, Tearamo-Ferentino 81-60, Valdiceppo-San Paolo Ostiense Roma 74-56. La classifica: Valdiceppo 22 punti, Senigallia 20, Virtus Civitanova, Teramo e Vasto 18, Roseto, Palestrina, San Paolo Ostiense e Ferentino 16, Olimpia Castello 10, Mandragone e Pescara 4. Hanno una gara in meno Castello e Pescara.