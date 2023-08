Scivolone sulla mafia Forza Italia difende Lorella Benedetti "Polemiche strumentali"

Non si placano le reazioni alle parole della consigliera comunale di FdI Lorella Benedetti: da un lato arriva lo sdegno espresso dall’associazione Libera contro le mafie e dal segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, dall’altro la soddisfazione di Forza Italia, che incassa il sì all’intitolazione di una via a Berlusconi e difende la consigliera dagli attacchi. Tutto ruota intorno alle dichiarazioni fatte da Benedetti il 26 luglio in consiglio: Berlusconi, mai condannato per reati di mafia, avrebbe inviato Dell’Utri a trattare con le cosche perché non danneggiassero i ripetitori Mediaset in Sicilia, come per altro farebbero di prassi tutti gli imprenditori per lavorare in quella regione. "Le parole della consigliera Benedetti ci lasciano sgomenti – attacca il presidio di Libera Macerata "Ciro Colonna" –. Ci preme condannare il tenore omertoso delle asserzioni, che giustificano l’operato di chi per quieto vivere giunge a compromessi con le organizzazioni di stampo mafioso. Riteniamo lesivo e irrispettoso nei confronti delle vittime di mafia sentire in sedi istituzionali frasi come quelle. Chiediamo all’amministrazione e al consiglio comunale di prendere le distanze da quanto pronunciato dalla consigliera Benedetti, e di non procedere all’intitolazione della via a Berlusconi". "Non è accettabile – concorda Nicola Fratoianni, deputato dell’alleanza Verdi Sinistra e segretario di Sinistra italiana – che un esponente politico giustifichi i rapporti con la mafia. Benedetti farebbe bene a fare un passo indietro e lasciare le istituzioni, e farebbe bene il partito di Giorgia Meloni ad allontanare un’esponente con questa idea della mafia".

Soddisfattissimi invece i consiglieri comunali di Fi Barbara Antolini e Sandro Montaguti, dopo "il sostegno della maggioranza per dare l’avvio all’iter per intitolare una via a Berlusconi. Macerata sarà una delle prime città capoluogo che potrà omaggiarlo". I consiglieri manifestano solidarietà a Benedetti, "persona specchiata, sulla cui moralità e correttezza nessun dubbio può essere sollevato, visto anche il suo carattere integerrimo e la professione che svolge". L’esponente di FdI lavora all’Agenzia delle entrate. Antolini e Montaguti sottolineano che Benedetti si è scusata e parlano di "strumentalizzazione politica. Viceversa, di inaudita gravità rimangono le affermazioni del consigliere Cicarè che ha auspicato che le insegne dello spazio intitolato a Berlusconi vengano "tagliate con un frollino", evidente istigazione alla violenza e all’odio. Altresì gravissime le dichiarazioni del M5S che anche dopo la morte dell’ex premier ha continuato a infangarne il nome con presunte collusioni con la mafia".