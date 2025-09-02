Sclavi al fianco di Orlandani: "Presa in giro"

Non è passata inosservata la presenza del sindaco di Tolentino Mauro Sclavi all’inaugurazione della sede elettorale a San Severino di Jacopo Orlandani, candidato al consiglio regionale con i Civici Marche, lista collegata al candidato governatore Francesco Acquaroli. Sclavi sostiene Orlandani. E Civico22 attacca: "In vista delle prossime elezioni regionali, il sindaco esce allo scoperto e dichiara, con l’appoggio ad Acquaroli, la sua appartenenza alla destra. Non si tratta in realtà di una novità assoluta: già nel 2016 aveva aderito al gruppo "Azione in Movimento per Fratelli d’Italia", accompagnando quella scelta con prese di posizione che ne segnalavano chiaramente l’orientamento politico. Pare evidente che questa netta presa di posizione aprirà un nuovo capitolo nella vita politica tolentinate e avrà effetti sugli equilibri locali. Ci aspettiamo infatti, a questo punto, un grande via vai tra le varie forze presenti in consiglio comunale. Richiamando alla memoria lo scenario del 2022, quando le destre si presentarono divise su più fronti, riteniamo che ora ci sarà la riconciliazione delle destre tolentinati sulle spalle dei cittadini che avevano votato Sclavi per un progetto diverso. Sclavi è ovviamente liberissimo di collocarsi politicamente lì dove il suo cuore batte, ci mancherebbe! Ciò che però non è accettabile è che gli elettori vengano portati in giro, perché nel 2022, pur di mettere insieme la coalizione che lo ha condotto alla vittoria, presentò un progetto "civico" che di fatto si è rivelato costruito su un ipocrita compromesso. Resta dunque intatto quello che può essere definito il "peccato originale" dell’attuale maggioranza: l’essere frutto di un’operazione politica di corto respiro e di nessuna visione – conclude Civico22 –. Un mero accrocco elettoralistico più che un sincero progetto civico".