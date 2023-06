"Sclavi ci ripensi, non appalti ai privati la gestione della mensa"

"Chiediamo al sindaco Sclavi di ripensarci, di non rinunciare alla gestione diretta, di non cedere a valutazioni economicistiche, di continuare ad investire risorse nella gestione delle mense e dei nidi, in formazione, incremento e valorizzazione del proprio personale". È l’appello del Pd di Tolentino, rappresentato dal segretario Matteo Pascucci (nella foto), in seguito alla decisione dell’amministrazione comunale di appaltare il servizio di ristorazione (mense) e il servizio educativo degli asili nido pur mantenendo come Comune la titolarità della gestione e il controllo.

"Il prossimo servizio di ristorazione nelle mense delle scuole dell’obbligo sarà appaltato e affidato interamente a una ditta esterna – spiegano i dem -. La stessa sorte riguarderà il servizio educativo nei due asili nido comunali. L’ente assicura che svolgerà una funzione di controllo e saranno salvaguardate le prerogative occupazionali del personale in servizio. Ma per la prima volta, dopo oltre 45 anni, il Comune rinuncerà alla gestione diretta di alcuni servizi strategici per le famiglie e, tramite una procedura ad evidenza pubblica, individuerà soggetti esterni a cui affidare la gestione. Si conclude così un’esperienza storica, esemplare, iniziata a metà degli anni ‘70, con il primo governo PciPsi, di gestione diretta da parte del Comune di servizi socio-educativi fondamentali. Le amministrazioni che si sono alternate in questi anni, anche di opposta appartenenza, a costo di sacrifici, hanno voluto garantire questo modello di gestione. Non facciamo l’errore di esternalizzare, ma continuiamo ad investire sulla scuola dell’infanzia".