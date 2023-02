Sclavi: "Con l’associazione Zagreus si cambia Abbiamo riposto fiducia in loro: spazio ai giovani"

"Volontà di cambiamento per l’attività culturale e turistica di Tolentino". Con questa motivazione, ieri in conferenza, il sindaco Mauro Sclavi ha spiegato la scelta dell’amministrazione: dal primo aprile sarà l’associazione Zagreus a fare da co-promotore e co-organizzatore delle attività di accoglienza e sviluppo turistico-culturale, subentrando alla Pro Loco. Presenti anche Sofia Baldoni, Michele Polisano e Edoardo Costantini, rispettivamente presidente, vice e segretario di Zagreus (21 anni i primi due, 22 il terzo; ne fa parte anche Giorgio Epifani). "Ringrazio Edoardo Mattioli (presidente della Pro Loco Tct) per quanto fatto in questi anni a Tolentino – ha proseguito il sindaco –. L’inserimento di giovani non preclude collaborazioni con le associazioni, che anzi auspico. Non si tratta né di ripicca né di spazzare via le persone. Questi ragazzi hanno lauree, formazione e anni giusti, hanno idee che ci piacerebbe sperimentare a Tolentino. Abbiamo riposto in loro la fiducia: spazio ai giovani e al futuro, alla freschezza. E poi più offerta c’è, più i turisti e i cittadini possono beneficiarne". Aggiunge che "l’amministrazione si è impegnata per trovare una nuova sede per la Pro Loco e si è preoccupata per la persona che ha gestito fino ad oggi l’ufficio". "Si tratta di un rinnovamento fisiologico – ha aggiunto l’assessore al turismo Diego Aloisi –, non è contro nessuno: dopo anni (trenta, ndr) con la stessa gestione, si può puntare su una più giovane, pur con le dovute collaborazioni, in un’ottica di dinamicità, spinta innovativa volta al digitale. D’altronde questi ragazzi sono laureati in storia, beni culturali e management del turismo. I metodi usati per annunciarlo alla Pro Loco sono stati in linea, anche perché la proroga di collaborazione di fine anno era per tre mesi. Zagreus, Comune e associazioni saranno alla base del progetto per il turismo". "È una scelta epocale – ha detto il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi –. Umanamente comprendo il dispiacere, ma si tratta di un percorso, dal ‘92 ad oggi. Vogliamo rinnovare l’incoming, come era scritto nel programma elettorale. Non è giusto tirare in ballo i familiari (e in realtà tutto è iniziato con Piero Mari). Ad ogni modo, più persone promuovono Tolentino, meglio è. Senza alcun pregiudizio". "Apriamo le porte a tutti – hanno spiegato i ragazzi di Zagreus –, a tutte le associazioni, in una collaborazione tra pubblico e privato. Siamo entusiasti e grati per questa opportunità. Punteremo su promozione del territorio e mediazione, anche con uno studio dei dati sulle strutture ricettive".

Lucia Gentili