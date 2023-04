Sclavi: "Disco orario in piazza, sosta di sessanta minuti"

La nuova regolamentazione della sosta in piazza della Libertà, i costi dei container e la mappatura degli attraversamenti pedonali sono stati i temi che hanno aperto il Consiglio comunale di ieri, a Tolentino. In piazza viene istituita la sosta regolamentata con disco orario negli appositi 14 stalli, per la durata di sessanta minuti. "Inoltre – ha aggiunto il sindaco Sclavi – nella prossima giunta sarà approvato il nuovo piano dei parcheggi, che abbiamo cercato di concertare per quanto possibile con residenti e commercianti". È passato poi al bilancio, che ha definito "di lacrime e sangue" e con "un buco di 5 milioni", in riferimento alla "mala gestione" della precedente amministrazione, soprattutto per i costi dei container. "Nell’aprile 2022 la giunta Pezzanesi aveva calcolato una spesa di 41.069 euro mensili per utenze, pulizia, vigilanza – prosegue -. All’epoca c’erano 85 persone. Ora ne restano una quarantina e la spesa mensile è di circa 20mila euro, sempre tanti soldi, che non ci vengono rimborsati da nessuno". Discorso a sé sui rincari: "Quest’anno l’ente ha speso un milione in più di corrente elettrica (sul fronte pubblico, non ai container). L’obiettivo è essere vicini alle esigenze dei cittadini, cercando di risparmiare dove possibile". Il sindaco, in risposta alle interrogazioni, ha spiegato poi che aumenteranno i posti auto vicino al Centro tennis, per evitare la sosta selvaggia sulla rotonda. E che intende, negli incontri con i comitati di quartiere, preparare una mappatura per i tratti stradali pericolosi.