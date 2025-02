Sclavi presenta la nuova squadra

Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ieri ha ufficializzato le deleghe dei tre nuovi assessori dopo il rimpasto di giunta e la cacciata di Fabiano Gobbi, Elena Lucaroni e Flavia Giombetti. Benedetta Lancioni, già consigliera di Tolentino Popolare, di professione assistente sociale, si occuperà di politiche sociali, politiche giovanili e istruzione. Fabio Tiberi, insegnante di musica ed ex direttore generale e artistico della Form, sarà assessore a beni e attività culturali. L’ingegnere osimano Franco Ferri, già segretario dell’Erap Marche e responsabile del presidio di Ancona e Macerata, ha le deleghe a personale, patrimonio e gestione di forme di assistenza alla popolazione coinvolta in emergenze.

Qualche novità anche per gli altri assessori: Diego Aloisi perde il patrimonio ma riceve l’ambiente, oltre alle deleghe preesistenti a bilancio, politiche fiscali e turismo; alla vicesindaco Alessia Pupo, che ha già urbanistica, edilizia privata e sport, passano le attività produttive. Il sindaco prende commercio, manutenzioni e protezione civile e continua a tenere lavori pubblici e rapporti con le partecipate. Sclavi ha intenzione di assegnare alla consigliera Alba Mosca, medico e capogruppo Riformisti Tolentino, la delega alla sanità. Al posto di Lancioni subentra Alessandra Aramini, che lascia il cda della casa di riposo per entrare in consiglio; sarà nominata nella prossima seduta del 27 febbraio.

"La giunta è operativa – ha esordito il sindaco –. Tra i vari assessorati, e con i consiglieri delegati, ci sarà gioco di squadra". Ha detto di aver scelto Ferri "in base alla professionalità e alla competenza. Stiamo uscendo dall’emergenza sisma, ma ci sono l’emergenza abitativa, il contributo di disagio abitativo (ex Cas), le alluvioni". "Ho un’esperienza di qualche decina d’anni come responsabile di un ente pubblico che si è occupato di edilizia e servizi sociali – ha dichiarato Ferri –. Dalla costruzione e manutenzione delle Sae agli alloggi sostitutivi, passando per la gestione del patrimonio connesso alla ricostruzione, nell’interesse degli assegnatari, che spesso fanno fatica ad accedere ai servizi. Come segretario dell’Erap ho avuto lo stesso numero di dipendenti del Comune di Tolentino; presto faremo una riunione col personale per definire la linea".

"In primis ascolteremo le associazioni, molto vive a Tolentino – ha detto l’assessore Tiberi, che ha lasciato il cda del Politeama –. Oltre alle iniziative in programma e agli asset strategici con le manifestazioni storiche, tra le priorità c’è la biblioteca". Lancioni ha già in cantiere di collaborare con lui per i trent’anni del Centro Arancia, a maggio. Infine il sindaco è intervenuto sulla mozione di sfiducia: "È un atto democratico da discutere in consiglio comunale. Se troverà consenso andremo a casa, altrimenti continueremo a essere al servizio della città".

Lucia Gentili