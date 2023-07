Sclavi si complimenta con i carabinieri: "Professionalità e dedizione"

Il sindaco di Tolentino Mauri Sclavi ringrazia pubblicamente e si congratula, a nome personale, dell’amministrazione comunale e della città tutta, con il brigadiere Alessio Paolini e il carabiniere scelto Loris Margiotta "che hanno dimostrato grande professionalità e dedizione". Sono loro, infatti, i due carabinieri eroi che martedì scorso in zona Pace hanno salvato un uomo che aveva tentato di farla finita, anche grazie alla segnalazione di alcuni ragazzi. In pochi secondi i militari avevano raggiunto la scala antincendio e trovato l’uomo sospeso da terra, privo di sensi. Ma avevano avuto la prontezza di sollevarlo di peso dalle gambe, sostenendolo e allentando subito la tensione del cappio fino a sfilargli la corda. Grazie al loro tempestivo intervento era stato affidato alle cure dei sanitari. "I due hanno eseguito con perizia le manovre di soccorso suggerite telefonicamente dal 118 che stavano nel frattempo raggiungendo il luogo – ricorda il Comune –. Grazie all’attenzione e alla bravura del brigadiere Paolini e del carabiniere Margiotta, l’uomo ha ripreso a respirare e i parametri vitali sono tornati nella norma". "Rivolgiamo stima e gratitudine al brigadiere e al carabiniere: hanno salvato una vita – evidenzia il sindaco – agendo con competenza e capacità. È nostra intenzione riceverli ufficialmente in Comune, nei prossimi giorni, insieme al loro comandante, per dimostrare tutta la nostra riconoscenza e quella dell’intera comunità".