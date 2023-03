Sclavi sul trasferimento di 10 classi del Classico: "Il progetto c’è ancora, con ulteriori migliorie"

"Non è stato abbandonato il progetto del trasferimento delle dieci classi del liceo classico. Stiamo solo lavorando per dare una risposta più performante, con ulteriori migliorie. Poi, per il prossimo anno scolastico, decideremo insieme il da farsi, con Provincia e scuola". A parlare è il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, che torna sull’eventuale spostamento del classico Filelfo dal capannone ex Quadrilatero all’ex Orfanotrofio. In quest’ultima struttura (chiamata anche ex licei) procedono i lavori con "ritocchi e rifiniture". "La mia non è una replica al centrodestra, ma una comunicazione ai cittadini e alle famiglie per informarli su come procede il cantiere – aggiunge il sindaco –. Parliamo di un’attività importante per permettere agli studenti di tornare in centro e vogliamo farlo nel migliore dei modi. Nell’ultimo sopralluogo i tecnici hanno dato l’agibilità alla parte dell’ex Orfanotrofio oggetto di messa in sicurezza. Però, in corso d’opera, abbiamo visto ad esempio che sui coppi del tetto mancava la guaina. Poi parteciperemo ad un bando per rifare tutte le finestre. In pratica abbiamo deciso di apportare migliorie con soldi comunali, ricavati da risparmi ottimizzando i servizi. L’obiettivo è avere una struttura, oltre che agibile e sicura, anche funzionale. A fine intervento, invieremo una Pec alla Provincia e al dirigente scolastico per vedere insieme come procedere".