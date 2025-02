Scocca l’ora del Carnevale dei bambini. Il tradizionale appuntamento di Montecosaro, alla 62ª edizione, è in programma domenica al parco dall’Annunziata dalle 14.30. Dopo il lancio di caramelle, sfileranno 5 carri, 5 gruppi mascherati e il treno della felicità attorno alla chiesa. Sul palco Daniza Marziali e Catiuscia Ceccarelli, quindi il circo Takimiri, i trampolieri e la banda con majorettes da San Benedetto. I carri allegorici provengono da Monte San Giusto, Corridonia, Montegranaro, Potenza Picena e Mogliano, i gruppi mascherati da Monte San Giusto, Petriolo, Montecassiano e Macerata. Il Carnevale dei bambini è organizzato dal Comitato festeggiamenti Santissima Annunziata con il contributo del Comune e vari sponsor. Il comitato quest’anno è presieduto dal parroco don Gionni Parmigiani, dopo che per 41 anni la funzione era stata esercitata dall’attuale vicario don Lauro Marinelli. "Anche stavolta don Lauro si è prodigato per la manifestazione, lo ringraziamo infinitamente" dicono dal Comitato.

Francesco Rossetti