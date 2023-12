Scocca l’ora della pensione per Antolino Gianfelici, chiude lo storico ortofrutta

Dopo 22 anni, chiude l’ortofrutta di Antolino Gianfelici in via dei Velini. Il negozio era diventato un punto di riferimento per i residenti della zona e non solo, soprattutto per la qualità dei prodotti proposti dal titolare, che con cura sceglieva i fornitori, prediligendo i piccoli produttori della zona. I numerosi e affezionati clienti avevano imparato a riconoscere l’onestà e la gentilezza del commerciante anche sotto alla sua scorza burbera, e nel tempo si erano creati tanti rapporti di amicizia, fondati sulla fiducia. Una serie di motivi hanno imposto a Gianfelici la decisione di chiudere, e così ora potrà iniziare a godersi la meritata pensione, dopo tanti passati svegliandosi all’alba per andare al mercato ortofrutticolo e poi dietro al bancone.