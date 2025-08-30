Scocca l’ora di San Giuliano: "I fischietti vanno a ruba, una tradizione che continua"

"Da 31 anni facciamo produrre per San Giuliano i tradizionali fischietti. Vanno a ruba, in molti li collezionano". Francesca Marinelli, presidente del Centro italiano femminile (Cif) di Macerata, racconta la celebre manifattura in terracotta, antico giocattolo prodotto originariamente dai cocciari della zona con la creta avanzata da altri lavori. Marinelli spiega: "Il fischietto rappresentava San Giuliano a cavallo, un carabiniere o una papera. L’origine della rappresentazione del carabiniere non è chiara, ma sembra collegata al fatto che San Giuliano fosse armato. Oggi li facciamo produrre a Grottaglie, in Puglia, dove c’è un artigiano, nel quartiere delle ceramiche, che li lavora e pittura a mano. Cominciammo col rappresentare San Giuliano in alta uniforme, a cavallo, con lo stendardo; poi il carabiniere con lo strumento musicale e, da quattro anni fa, i vecchi mestieri, come macellaio e panettiere. L’anno scorso è toccato alla figura della ‘vergara’, mentre quest’anno al parroco di campagna, prodotto sempre in 400 pezzi numerati". Marinelli spiega anche che "molti collezionisti lo prenotano con anticipo. Altri lo prendono alla festa, e sono vendutissimi". Marinelli spiega che "le persone che hanno oggi 80-85 anni ricordano che, giovanissimi, andavano a prendere i fischietti. Erano un giocattolo ‘povero’, per chi non ne poteva avere altri". Sulla festa celebrata domani, la presidente del Cif ricorda che "originariamente si festeggiava d’inverno, poi è stata spostata per motivi di praticità a fine agosto. Si innalzava una stella luminosa nell’abside del duomo. Abbiamo ripristinato anche questa tradizione, con la stella usata allora, che aveva dei lumini. Ora ci sono luci elettriche, e non essendo più possibile farla al duomo la alziamo sulla facciata del Comune, a gennaio". Riguardo l’associazione, Marinelli spiega che "ha una lunga storia. A Macerata è nata nel ‘46, appena dopo la guerra. Molte donne avevano figli ma non un lavoro, e le nobili che gravitavano attorno alla chiesa programmavano attività per loro. Il cardinal Montini, divenuto poi papa Paolo VI, propose la nascita di questo centro femminile, che aiutasse le donne e le famiglie. Il Cif ha anche ospitato bambini, facendo tanti corsi e diverse scuole materne, oltre ad insegnare alle donne a fare le artigiane, in particolare le magliaie". La presidente aggiunge anche che "in corso della Repubblica, da stasera, c’è una mostra del giocattolo. In più, oltre 50 negozi a Macerata espongono i fischietti in vetrina, in una partecipata mostra itinerante della collezione privata del Cif".