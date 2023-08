Scocca l’ora di "Sibillini e Dintorni" Un museo itinerante di auto d’epoca

di Lorenzo Fava

Torna "Sibillini e Dintorni": la manifestazione organizzata dalla scuderia Marche club motori storici avrà il suo clou sabato con uno spettacolo allo Sferisterio. Da dopodomani 40 equipaggi gireranno il territorio, con tappe al lago di Fiastra, alle 10, e ad Urbisaglia, alle 12. Il giorno seguente le auto saranno alle 10.30 ad Apiro e a Macerata alle 21.30 con il consueto circuito della Vittoria, che parte da corso Cavour e arriva in piazza della Libertà: lì una giuria voterà l’equipaggio più accattivante.

Sabato incontro con Leguminaria ad Appignano prima della sosta alle 17 a Macerata, dove le vetture, costruite tutte prima del 1945, saranno esposte in piazza Mazzini. Alle 21, gran finale con uno spettacolo musicale allo Sferisterio che vedrà esibirsi l’orchestra di fiati Insieme per gli altri e il maestro Hector Ulises Passarella, uruguiayano residente nel Maceratese, celebre per aver lavorato con diversi grandi del cinema internazionale. In virtù di ciò, questa 15esima edizione di Sibillini e dintorni avrà ospite, per la serata finale, una delegazione dell’ambasciata uruguayana. "Avremo il piacere di essere accompagnati da Savina Confaloni – spiega il presidente della scuderia, Fausto Tronelli –, la speaker più importante nel mondo dell’automobilismo storico. La Sibillini e dintorni è inserita nel circuito Tricolore, che indica le dieci manifestazioni di punta tra le oltre 2.500 di questo tipo organizzate in Italia". "Avremo sei equipaggi provenienti dal nord della Francia – racconta il responsabile Massimo Serra –. Prerogativa della nostra manifestazione è portare su strada un museo con pezzi rari". Partner della manifestazione è la Croce Rossa, a cui saranno devoluti i proventi della raccolta fondi della serata allo Sferisterio: "Un modo per raccogliere contributi destinati a chi è in difficoltà – dice la presidente Rosaria Del Balzo Ruiti –, motivo in più per partecipare".

Franco Bury, direttore artistico dello spettacolo, spiega: "Abbiamo immaginato la serata concertistica come il volo a planare di un condor, simbolo di questa edizione, che è infatti titolata "Dai Sibillini alle Ande". Dopo il primo tempo della serata con i 35 fiati di Insieme per gli altri, che eseguiranno un repertorio legato a colonne sonore cinematografiche, salirà sul palco il maestro Passarella che, insieme ad altri nove maestri, ci traghetterà nel mondo tanguero". "Siamo felici di rinnovare la collaborazione con Sibillini e dintorni - sottolineano il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Riccardo Sacchi –, per noi è un onore mettere a disposizione lo Sferisterio per questa occasione benefica". Lo spettacolo di sabato è gratuito con prenotazione ai numeri 339.1460160 e 331.8439790 o all’indirizzo [email protected].