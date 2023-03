Scodanibbio Spring Festival: apertura con il chitarrista Ruggiero

La Scuola civica di musica Scodanibbio organizza, per il ciclo ’Scodanibbio Spring Festival’, una serie di eventi che si svolgeranno all’auditorium Asilo Ricci. Il primo appuntamento è per sabato, alle 21, e vede protagonista il chitarrista e compositore Vincenzo Ruggiero impegnato in un recital che parte dalle musiche di Giuliani fino ad arrivare a composizioni originali del giovane artista.

Il secondo evento, sabato 15 aprile alle 17.30, vedrà protagonisti il famoso pianista e didatta Piero Rattalino, il quale ha in attivo più di 40 libri su pianoforte e la pianista coreana Ilia Kim in una interessantissima lezione concerto su Beethoven. Il terzo e ultimo evento di “Scodanibbio Spring Festival” sarà il recital del pianista Antonio Giuseppe Nucera, giovane artista calabrese che sarà impegnato in un concerto con musiche di Beethoven e Chopin.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3478423409 oppure scrivere una mail a [email protected]

o [email protected]com