"Scogliere, soldi ma niente lavori"

"Vedo un’amministrazione in difficoltà per mancanza di competenze specifiche e che non riesce nemmeno a seguire le questioni cittadine. I lavori per le nuove scogliere a Scossicci non sono ancora partiti nonostante i fondi ci siano da anni, le strade del paese si ritrovano in pessime condizioni e non è dato sapere quando si chiuderà il cantiere al parco Europa". L’ex senatore Salvatore Piscitelli (nella foto), attuale capogruppo di minoranza con Civici per Porto Recanati, si esprime in maniera davvero critica verso la giunta. Oltre all’annosa questione dell’erosione costiera, secondo Piscitelli l’amministrazione del sindaco Andrea Michelini sarebbe criticabile pure su altri fronti. "In primis i lavori al parco Europa sembrano essere in ritardo e non si sa quando finiranno – afferma il capogruppo di Civici per Porto Recanati -. C’è poi una mancanza di attenzione sul fronte degli operatori balneari, i quali pianteranno quest’estate 800 ombrelloni in meno per via dell’erosione del mare che ha accorciato le spiagge. Ma soprattutto non si riesce a capire perché non sia a oggi partita la realizzazione delle nuove scogliere a Scossicci e anzi ci ritroviamo tuttora nella fase progettuale. Infatti, saranno ormai passati tre anni da quando sono state assegnate le risorse. A questo punto sarebbe stato opportuno fare un ripascimento per dare un senso al lavoro dei balneari". Tuttavia non si esauriscono qua le perplessità dell’ex senatore Piscitelli verso la giunta. "Non parliamo delle strade del paese, che non sono facilmente praticabili e vengono lasciate a se stesse – riprende -. Come se non bastasse, ci sono diversi comitati di quartiere che si lamentano. Fra tutti, quello di Santa Maria in Potenza che chiede una riqualificazione della zona. Peccato che l’amministrazione pensa solo a organizzare attività culturali su questioni minoritarie o altre manifestazioni di natura enogastronomica, di cui la città non ha bisogno. E ancora: il Comune ha delegato l’Amat ad organizzare la stagione estiva degli spettacoli, a riprova che non c’è nessuna iniziativa dell’amministrazione. Ci sono poche idee – osserva Piscitelli - e si sta avvicinando la scadenza del mandato, senza che la giunta sia riuscita a lasciare il segno sullo sviluppo di Porto Recanati. Una maggioranza manchevole anche nell’ordinaria amministrazione. Spero che negli ultimi mesi si riesca a mettere mano alle urgenze più basilari, come la manutenzione del verde e delle strade".