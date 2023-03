Scommesse, bingo e lotterie:la provincia è 15esima in Italia

"Dopo oltre un decennio in cui i volumi del gioco d’azzardo sono cresciuti in maniera ininterrotta ed esponenziale, la pandemia ha portato ad un rallentamento delle giocate. Ma l’illusione che questa inversione di tendenza potesse avere una continuità è durata il tempo della chiusura degli esercizi sotto lockdown". Stefano Stoccuto, sociologo del Dipartimento dipendenze patologiche Ast Macerata, ha illustrato la situazione con alcuni dati, partendo dal fatto che i numeri regionali rispecchiano, se non addirittura superano, quelli nazionali. In base agli ultimi dati, del 2019 (nel frattempo il quadro è peggiorato), la provincia di Macerata era al 14° posto per volume di gioco su 105 province (solo cinque i Comuni che hanno scelto di non prevedere esercizi del settore). Zoomando su Tolentino, sono stati registrati 33 milioni di euro giocati e sono stati persi 8 milioni. Civitanova, sempre nel 2019, era al secondo posto fra i Comuni sopra i 40mila abitanti per volumi di gioco. "Nel 2021 e nel 2022 i volumi sono cresciuti in maniera ancora più veloce – aggiunge il sociologo –. Inoltre, mentre in passato il gioco avveniva soprattutto su rete fisica, oggi questo è stato superato dal gioco online, più subdolo e difficile da controllare". Da tutto questo non sono ovviamente esenti i paesini terremotati dell’entroterra, in quanto l’assenza di alternative culturali e sociali può contribuire al diffondersi del fenomeno. "Alla luce di ciò, diventano sempre più fondamentali le due iniziative, il Manifesto e il toolkit – ha concluso Stoccuto – e la collaborazione tra enti sul territorio, per raggiungere una maggiore consapevolezza". "L’impatto sociale è sottostimato e sottovalutato – ha evidenziato la dottoressa Alba Mosca, consigliere comunale –, e si è aggravato anche a Tolentino. Porteremo avanti anche una sensibilizzazione con i medici di base e i pediatri di libera scelta per raggiungere tutte le fasce di età. Spesso il primo front office è il medico di base".