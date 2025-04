Scompare a Montegranaro, ritrovato a Montecosaro

Esito positivo dopo una notte di ricerche e di ansia per un uomo, di origini straniere, per il quale era stata segnalata la scomparsa a Montegranaro in provincia di Fermo. Ieri mattina infatti attorno alle 8,30 l’uomo è stato rintracciato su una panchina di Montecosaro in stato confusionale. Dopo l’allarme dei conoscenti che non lo trovavano era scattata la macchina dei soccorsi e delle ricerche, coordinata dalla prefettura. In campo la squadra dei vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118.

Anche il sindaco del Comune calzaturiero del Fermano, Endrio Ubaldi, non appena informato dell’accaduto, si è attivato restando in contatto con i soccorritori tra i quali anche gli agenti della polizia locali di Montegranaro. Per fortuna dopo la tanta paura per le sorti dell’uomo si può tirara un sospiro di sollievo.