Scompare da casa a 22 anni. Trovato senza vita nell’auto

È stato trovato senza vita ieri mattina il 22enne, Alessandro Domesi, scomparso da sabato sera da Montefano, città dove risiedeva insieme con la sua famiglia. Il suo corpo è stato trovato dai carabinieri, impegnati dalle prime luci dell’alba nelle ricerche, all’interno della sua auto posteggiata nell’area esterna di un casolare di campagna abbandonato, in contrada Casone, poco lontano dalla sua casa.

L’ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario. Una tragedia che ha choccato l’intera comunità di Montefano considerata la giovane età, appena 22 anni, di Alessandro che viveva insieme al padre Angelo, la madre Katia e il fratello minore. Sabato sera il ragazzo era uscito a bordo della sua Seat Arona nera dicendo anche agli amici che sarebbe andato a trovare un’amica a Porto Recanati, ma in realtà nella cittadina rivierasca non è mai arrivato.

La famiglia e gli amici, non vedendolo far ritorno a casa, domenica avevano lanciato un appello disperato, a quasi 24 ore dalla scomparsa, dando alcuni particolari utili per la ricerca: indossava una felpa con su scritto in rosso "Coca-Cola", il modello dell’auto, il colore del tettino e il numero di targa. L’ultima posizione tracciata lo collocava ad Osimo ma, da allora, non si sono avute più notizie del 22enne il cui cellulare risultava spento. Ieri mattina il tragico rinvenimento. Operaio, descritto dai suoi amici come un ragazzo tranquillo, non aveva mai manifestato particolari problemi. Il parroco, don Iagnesh, ha invitato i parrocchiani a stringersi intorno al dolore dei familiari con una preghiera. "Sono senza parole per questo evento", ha detto.