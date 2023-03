Scomparsa da una settimana, il compagno lancia l’allarme: rintracciata dai carabinieri

Scomparsa una settimana fa da Civitanova, una 29enne argentina, è stata rintracciata ieri in tarda serata. Sta bene e sono state revocate le ricerche da parte dei carabinieri. Potrebbe essersi trattato di un allontanamento volontario. Di lei non c’erano più notizie da diversi giorni e il suo cellulare risultava spento da allora. Era salita, il 21 marzo, a bordo di un pullman a Civitanova per raggiungere Roma, dove il giorno dopo avrebbe dovuto avere un appuntamento negli uffici del Consolato del suo paese per sbrigare pratiche legate alla patente di guida. Ma, dalla mattina del 22, si erano perse le sue tracce. L’ultimo scambio di messaggi era avvenuto intorno alle 8 di mattina con il compagno, anche lui argentino, che da allora non aveva più ricevuto notizie e che, dopo aver cercato invano informazioni, lunedì aveva segnalato la scomparsa della ragazza alla caserma dei carabinieri di Civitanova, i quali si sono messi sulle tracce della giovane donna. In poco più di 24 ore l’hanno rintracciata. Da chiarire il perché dell’allontanamento che potrebbe essere stato volontario. Lei e il suo compagno hanno una relazione sentimentale da diversi mesi e in questi giorni lui ha cercato notizie tra amici e parenti di lei, che in Italia non ha familiari ed è domiciliata in città. La notizia della scomparsa è rimbalzata sui canali social dopo che un’amica ha pubblicato la foto della 29enne: "L’ultimo pagamento con la sua carta di credito risulta effettuato il 22 marzo". La ragazza è residente a San Ginesio, con domicilio a Civitanova. Il compagno aveva così denunciato la scomparsa raccontando che con lei aveva scambiato messaggi fino alle otto del mattino del 22 marzo e che, da quel momento, non l’aveva più sentita: aveva provato a contattarla al cellulare, ma risultava sempre staccato. Ha anche riferito di aver provato a parlare con la mamma di lei, residente in Argentina, ma che avrebbe ammesso di non sentire la figlia da almeno una settimana. Ieri sera però la notizia positiva: la donna è stata rintracciata e sta bene.