Scomparso a 22 anni: ore d’ansia per Alessandro Domesi

Macerata, 28 gennaio 2024 – Sono ore di grandissima apprensione a Montefano, dove da un giorno non si hanno notizie di un giovane, Alessandro Domesi, operaio di 22 anni.

La denuncia di scomparsa è stata presentata ieri dai familiari, dopo che per ore non erano riusciti a contattare il ragazzo. Stando alle prime ricostruzioni, Domesi sarebbe uscito di casa sabato sera. Doveva recarsi a casa di un’amica, a Porto Recanati, ma non sarebbe mai arrivato a destinazione.

Il suo telefono cellulare è stato localizzato per l’ultima volta nel territorio al confine tra Montefano e Osimo, poi si sono perse tutte le tracce. Fino alle 14 di ieri, il telefono avrebbe continuato a squillare a vuoto, poi il silenzio (forse perché l’apparecchio è stato spento oppure perché si è scaricata la batteria). Ieri è partita la segnalazione dei genitori del 22enne ai carabinieri della stazione di Montefano, dopodiché è stato attivato il piano provinciale di ricerca di persona scomparsa.

Stando a quanto trapela, Domesi non avrebbe manifestato l’intenzione di allontanarsi di casa. Operaio, descritto come un ragazzo tranquillo, la sua scomparsa al momento non trova spiegazioni. È uscito con la sua Seat Arona: indossava una felpa rossa con la scritta Coca Cola. Per trovarlo si sono mobilitati anche parenti e amici. Alcuni volontari si sono dati appuntamento per le 14 di oggi per partire con le ricerche da via Veragra a Montefano.

Nell’appello lanciato da amici e parenti sui social, si invita chiunque lo abbia visto a dare notizie. "La Seat Arona nera con il tettino bianco su cui viaggiava è targata GN716AP. Chiunque lo abbia visto o ne abbia notizie, oppure abbia avvistato l’auto, è vivamente pregato di chiamare il 3283464886 (Dennis) o il 3398055735 (Nicholas)".

